158 bin lira iş makinesi operatörünün dikkati sayesinde hafriyat altında kalmaktan kurtarıldı

Deprem sonrası Hatay’da enkaz kaldırma ve bölgedeki vatandaşlara yardım amaçlı bulunan Artvin İl Özel İdaresi ekipleri, kaldırılan enkaz hafriyat döküm sahasında buldukları 158 bin 550 TL nakit parayı tutanak altına alarak güvenlik güçlerine teslim etti.

Bölgede yıkılan binaların enkazının taşındığı hafriyat döküm sahasında iş makinası operatörünün dikkati sayesinde hafriyat altında kalmadan bulunan nakit 158 bin 550 TL para Artvin İl Özel İdaresi ekipleri tarafından tutanak altına alınarak bölgede görev alan güvenlik güçlerine teslim edildi.

Yaklaşık 2 haftadır 14 görevliyle bölgede bulunan Artvin ekibi bölgeye ulaştırılan gıda, giyecek ve ısınma gibi temel ihtiyaçları çadırkentlerde yaşayan depremzede vatandaşlara iletmek için saha çalışmalarına devam ediyor.