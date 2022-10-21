1,56 promil alkollü çıktı, “Hata yaptığımı biliyorum, inşallah bir daha yapmam” dedi

Aksaray’da alkollü araç kullanırken yakalanan ve 1,56 promil alkollü çıkan sürücü 3-5 tane içtiğini belirterek gazetecilerin sorusuna, “Hata yaptığımı biliyorum. İnşallah bir dana yapmam” diye cevap verdi.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi, Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 38 ADV 843 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdiği sürücünün hal ve hareketlerinden alkollü olabileceğini düşünen trafik polisleri Emrah E. (42) isimli sürücüye alkol kontrolü yaptı. Yapılan testte sürücü Emrah E. 1,56 promil alkollü çıkarken araçtan indirilen sürücüye cezai işlem uygulandı. Bu sırada gazetecilerin, “Neden alkollü araç kullandınız?” sorusuna, “Mesaiden çıktım, alkol aldım, 3-5 tane içtim hepsi bu” diye cevap veren sürücü, alkollü araç kullanmanın yasak olduğunu hatırlatan gazetecilere, “Biliyorum, hata yaptığımı biliyorum. İnşallah yapmam” diye cevap verdi. Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konulurken, sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü. Araç ise olay yerine çağırılan ehliyetli bir yakınına teslim edildi.