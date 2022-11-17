15 yıllık sır perdesi

Kocaeli’de 15 yıl önce kaybolan Mahmut Şahin’in cinayete kurban gittiği gerekçesiyle açılan davanın duruşması görüldü. Duruşmada dinlenen tanık, "Sanık Abdurrahim, Serdar ve Savaş’ı kast ederek bana, ’Bir gün beni çağırdılar. Bir şey alıp dağın tepesine götürdük. Götürdüğümüz şey insan cesediydi, anladım. Bunlar galiba bizim Mahmut’u öldürdü’ dedi" ifadelerini kullandı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 15 Mayıs 2007 tarihinde Mahmut Şahin, 30 Kasım 2007 tarihinde ise arkadaşı hiçbir akrabalıkları bulunmayan Nihat Şahin kayboldu. İki arkadaş, o dönem polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara rağmen bulunamadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Şahin ile Nihat Şahin’in dosyalarını 14 yıl sonra tekrar açtı ve iki arkadaşın cinayete kurban gittiğini belirledi.

Polis ekipleri 2021 yılının şubat ayında Serdar Topçu, Ferhat S., Yusuf Ziya Bayrak ve Abdurrahim Y. isimli şüphelilerin olaya karıştığını belirledi. Şüphelilerden Ferhat S.’nin yurt dışında, Yusuf Ziya Bayrak’ın ise başka bir suçtan cezaevinde olduğunu belirleyen ekipler, Serdar Topçu ve Abdurrahim Y.’yi gözaltına alındı.

Mahmut Şahin’in cesedine ulaşılamadı

Ekipler tarafından Nihat Şahin’in cesedine ulaşılırken, Mahmut Şahin’in cesedine ulaşılamadı. Nihat Şahin’i öldürdüğünü itiraf eden Serdar Topçu’nun 15 Eylül tarihinde "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, maktule karşı işlediği "hırsızlık" suçundan da 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti. Yusuf Ziya Bayrak ise "delilleri yok etme" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ferhat S. hala firari

Nihat Şahin’in öldürülmesine yönelik açılan dava karara bağlandı ancak Mahmut Şahin ile ilgili duruşma görülmeye devam etti. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serdar Topçu ve avukatı ile Mahmut Şahin’in ağabeyi Mustafa Şahin katıldı. Dosyada ismi geçen sanıklardan tutuksuz yargılanan Abdurrahim Y. ile firari Ferhat S. ise duruşmaya katılmadı.

"Götürdüğümüz şey insan cesediydi, anladım"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Vural S., geçmiş yıllarda sanık Abdurrahim Y.’nin taksi durağında şoför olarak çalıştığını belirterek, "Serdar Topçu’yu da arkadaşım olması sebebiyle tanırım, Ferhat S.’yi onun yanında görmüşlüğüm vardır. Bir gün taksiyi Abdurrahim’e teslim ettiğimde Serdar ve Savaş’ı kast ederek bana, ’Bir gün beni çağırdılar. Bir şey alıp dağın tepesine götürdük. Götürdüğümüz şey insan cesediydi, anladım. Bunlar galiba bizim Mahmut’u öldürdü’ dedi. Ben de bunu neden bana anlattığını, polise söylemesi gerektiğini belirttim. Kendisi de bana, ‘Vicdan azabı çekiyorum, birine anlatmalıydım. Polis anlatmaya korkuyorum’ dedi. Abdurrahim cinayet olayını bana anlatırken Ferhat’ın ismini vermişti ancak Serdar’ın ismini vermemişti. Ben de vicdan azabı çekerek Abdurrahim’in bana anlattıklarını Mahmut Şahin’in ağabeyi Mustafa’ya anlattım" dedi.

"Şahıslar alkollüydü ama yanlarında herhangi bir eşya yoktu"

Abdurrahim Y.’nin ağabeyi Tahir Y., "Olay günü akşamüzeri Ferhat S. beni arayarak taksi istedi. Taksi ile istenilen adrese gittiğimde Ferhat’ın yanında Nihat Şahit’in kardeşi Yunus Şahin ve birkaç kişi daha vardı. Bunların yanında Serdar var mıydı hatırlamıyorum. Şahıslar alkollüydü ama yanlarında herhangi bir eşya yoktu, buna ilişkim bir şey yoktu. Onları Şirinköy’e bıraktım, olaya ilişkin bilgim bu kadardır" diye konuştu.

"Mahmut’u saat 00.00’da aradığımda bana Ferhat S. ile oturduğunu söyledi"

Mahmut Şahin’in arkadaşı Ali E.’de duruşmada tanık olarak dinlendi. Ali E., "Olay günü Mustafa Ç. ve Mahmut Şahin’i bara bıraktım. Mahmut’u saat 00.00’da aradığımda bana Ferhat S. ile oturduğunu söyledi. Saat 01.00’da Mahmut beni arayarak onu almamı istedi. Ben de ona uyuduğumu, taksi ile dönmesini söyledim, ertesi gün de ona ulaşamadım" şeklinde konuştu.

Suçsuzum

Sanık Serdar Topçu ise suçsuz olduğunu söyleyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Serdar Topçu’nun tutukluluk halinin devamına, sanık Ferhat S.’nin hakkında kırmızı bülten çıkarılması için yazılan müzekkere cevabının beklenilmesine karar verdi.