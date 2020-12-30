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15 yıllık güvenlik görevlisi bankayı soydu
Sivas'ta 15 yıldır bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Ç zimmetine 3,5 milyon lira geçirdi ve anahtarı kendisine ait olan kasadan 1 milyon lira çaldı ve kayıplara karıştı.
Asayiş 30.12.2020, 16:11
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İddiaya göre, kentteki bir banka şubesinde 15 yıldır görev yapan güvenlik görevlisi M.Ç, sahte imza kullanarak müşterilerin banka hesabında bulunan 3,5 milyon lirayı zimmetine geçirdi.
4,5 MİLYON LİRAYLA KAYIPLARA KARIŞTI
Anahtarı kendisinde olan para kasasından da 1 milyon lira çalan M.Ç, 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yurt dışına kaçtığı tespit edilen M.Ç'nin yakalanması için başlattıkları çalışma sürüyor.
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