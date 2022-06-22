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15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada, hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Asayiş 22.06.2022, 12:50
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada, hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan T.T., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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