15 Yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı

Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan 15 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.E., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan Ç. E. isimli şahıs Side Mahallesinde ele geçirildi.

Ankara Batı Yerel İlamat Masası tarafından 15 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.