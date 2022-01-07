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15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun’un Bafra ilçesinde hırsızlık suçlarından 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Asayiş 07.01.2022, 15:24
Samsun’un Bafra ilçesinde hırsızlık suçlarından 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., Kızılırmak Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. M.B., Asayiş Büro Amirliği ve Bafra Adliyesindeki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.