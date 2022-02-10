15 yaşındaki Yağmur’un cenazesi adli Tıptan alındı

Bakırköy’de D-100 karayolunda dur ihtarına uymayarak kaçarken yaşanan kovalamaca sırasında polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Burada açıklamalarda bulunan dayı Gezen, “Korkmuşlar kaçmışlar polisten. Yeğnimi kaybettik. Polislerin ceza almasını istiyoruz” dedi.

Bakırköy’de dur ihtarına uymayarak kaçarken polis ekiplerinin ateş açarak durdurduğu aracın içerisinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızın yakınları cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu’na geldi.

Bakırköy’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Serhat Kaya isimli sürücü 20 dakika boyunca polis ekiplerinden kaçtı. Ters yöne girerek araçlara çarpan sürücünün elinde silah gören ekipler araca yönelik ateş açtı. Açılan ateşle araçta bulunan 15 yaşındaki Yağmur Alparslan yaralanırken, aracı durduran sürücü Kaya yaya olarak kaçmaya başlamıştı. Kaçan sürücü polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken araçta yaralı olarak bıraktığı kız ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 15 yaşındaki ancak kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri tarafından araç içerisinde yaralı olarak bulunan Alparslan hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 2 polis gözaltına alınırken ölen Alparslan’ın yakınları cenazeyi almak üzere Adli Tıp Kurumu’na geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Alparslan’ın dayısı Metin Gezen, "Arkadaşlarıyla gezmeye gitmişler. Ehliyetleri falan yok. Korkmuşlar kaçmışlar polisten. Polis arabaya arkadan çarpmış. Yeğnimi kaybettik. Polislerin ceza almasını istiyoruz. 15 yaşındaydı yeğenim” dedi.

Yakınları tarafından cenazesi alınan 15 Yaşındaki Alparslan’ın bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.