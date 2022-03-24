banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Toplu intihar dehşeti! 7. kattan atladılar...
Toplu intihar dehşeti! 7. kattan atladılar...
Balık ihracatında hedef 2 milyar dolar
Balık ihracatında hedef 2 milyar dolar
Türkiye Şampiyonu olarak döndüler
Türkiye Şampiyonu olarak döndüler
A Milli Takım’ın 21 kişilik kadrosu belli oldu
A Milli Takım’ın 21 kişilik kadrosu belli oldu

15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya kalktılar: Önce serbest kaldılar, sonra tutuklandılar

Samsun’da 15 yaşındaki kızı sokak ortasında kafasına silah dayayarak kaçırmaya kalkan 2 kişi önce çıkarıldıkları mahkemeye adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp bu kez çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 kişi cezaevine gönderildi. Kız çocuğunun gözü yaşlı ailesi ile tutuklanan 2 kişinin en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi.

Asayiş 24.03.2022, 16:38
15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya kalktılar: Önce serbest kaldılar, sonra tutuklandılar

Samsun’da 15 yaşındaki kızı sokak ortasında kafasına silah dayayarak kaçırmaya kalkan 2 kişi önce çıkarıldıkları mahkemeye adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp bu kez çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 kişi cezaevine gönderildi. Kız çocuğunun gözü yaşlı ailesi ile tutuklanan 2 kişinin en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Büyükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi’nde 19 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Z.T., kız arkadaşının evine gideren kendisini takip eden otomobilden inen 2 kişi tarafından kafasına silah dayanarak kaçırılmak istendi. Kendisine silah çeken şahısları tanımayan 2 kişi, kızın kendini yere atıp bağırarak yardım istemesi üzerine yakasından tuttukları kızı yerde sürükleyip araca götürmek istediler. Bu sırada oradan aracıyla geçmekte olan bir kadın korna çalıp olaya müdahale edince 2 kişi araçlarına binip kaçtılar. Çeşitli yerlerinden yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Olay polise haber verildi.

Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliği adli kontrol verdi

Kent güvenlik sistemi kameralarından yola çıkan polis ekipleri olayla ilgili önce aracı ve plakasını sonra da kızın kaçırmaya kalkan 2 kişinin kimliğini tespit etti. Olayla ilgili Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan C.K. ve B.E. 21 Mart Pazartesi günü Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 kişi tutuklanmaları talebiyle "Cebir tehdit veya hile kullanılarak, silahla, birden fazla kişi tarafından, çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan nöbetçi olan Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren C.K. ve B.F. "elektronik kelepçe takılmak ve konutu terk etmemek" suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Samsun 1. Asliye Ceza Mahkemesi tutukladı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı C.K. ve B.E.’nin serbest bırakılması üzerine aynı gün üst mahkeme olan Samsun 1. Asliye Ceza Mahkemesine tutuklanmaları yönünde itirazda bulundu. Dosyayı inceleyen Samsun 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararını kaldırılarak şüpheliler hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarttı.

Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan C.K. ve B.F. bugün yeniden Samsun Adliyesine sevk edildiler. Haklarında yakalama kararı çıkartan Samsun 1. Asliye Ceza Mahkemesine ifade veren C.K. ve B.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

"Kafasına silah dayayıp yerde sürüklediler"

Kızlarının olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu söyleyen baba Murat T., "Kızın arkadaşının evine gidiyordu. Hiç tanımadığı kişiler onu gözüne kestirip araçla takip ettiler. Kafasına silah dayayıp kaçırmak istediler. Kızın ’Para istiyorsanız vereyim’ demesine rağmen kaçırmaya kalkışınca kendini yere attı. Yerde sürüklediler. Bir kadın aracıyla geçerken korna çalıp müdahale edince kaçtılar. Cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

"En ağır ceza verilsin"

Anne Banu T. ise, "Bu olay sonrası kızımın ve bizim psikolojimiz bozuldu. Kızım daha 15 yaşında. Geceleri uygularımız kaçtı. En ağır ceza ile cezalandırılmalarını istiyoruz" diye gözyaşı döktü.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19