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15 yaşındaki genç kız 27 yaşındaki şahıs tarafından kaçırıldığı iddiasıyla aranıyor
15 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ TUĞBA A. KAÇIRILDIĞI İDDİASIYLA ARANIYOR
Asayiş 17.10.2020, 12:04
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Giresun’un Görele ilçesinde 15 yaşındaki genç bir kız köylerine ekmek dağıtımına gelen şahıs tarafından kaçırıldığı iddiasıyla her yerde aranıyor.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Beşirli Köyü’nde Gülseren A., İlçe Jandarma Komutanlığı’nı arayarak köye ekmek dağıtımı yapan 27 yaşındaki Ahmet D. isimli şahsın aracı ile kızı Tuğba A.’yı kaçırdığı ihbarında bulundu.
Yapılan ihbarın ardından kaçırılan kız ve kaçırdığı iddia edilen Ahmet D. her yerde aranırken, kız kaçırma olayı ile ilgili çevre illerin güvenlik güçlerine de bilgi verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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