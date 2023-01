15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: O anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu’da 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin ani manevra yaptığı sırada takla attığı kaza kameraya yansıdı. Kaza sonrası çocuk sürücü hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nusratiye Mahallesi, Toprak Sokak üzerinde meydana geldi. Boş alandan sokağa dönüş yapan Y.G. (15) idaresindeki 59 RK 843 plakalı otomobil, ani manevra sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza sonrası ters dönen araçtan hafif yaralı çıkarılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı an be an kameraya yansıdı.