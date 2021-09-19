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15 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda hastanelik oldu
Samsun’da 15 yaşındaki bir çocuk, aralarında tartışma olan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak hastanelik oldu.
Asayiş 19.09.2021, 17:40
Samsun’da 15 yaşındaki bir çocuk, aralarında tartışma olan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çiftlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki S.O. sol bacağından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.O., kendisini aralarında tartışma olan K.K.’nin bıçaklayıp kaçtığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.