15 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu kız kardeşi hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle kazara vurduğu 13 yaşındaki kız kardeşi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi’ndeki evlerinde U.K.K. (15), babasına ait ruhsatlı av tüfeğini temizlediği esnada ateş alan tüfek, aynı odadaki kız kardeşi Ş.K.’yi (13) kazara ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Ş.K.’yı ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ş.K., buradaki yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından U.K.K. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.