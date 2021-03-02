15 yaşındaki çocuğu silahla tehdit eden zanlı yakalandı

Tekirdağ’ın Kapaklı İlçesinde 15 yaşındaki çocuğu silahla tehdit eden zanlı tabancayla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’ın Kapaklı İlçesinde silahla tehdit edilen 15 yaşındaki G.M.K. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kapaklı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince araştırma ve inceleme işlemleri başlatıldı. G.M.K.’yi tehdit eden E.U. (25) adresinde yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramada, tabanca, tabancaya ait şarjör ve 23 adet mermi ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgulamasında kullanmak için uyuşturucu satın alma sucudan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.