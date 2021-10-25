15 torbacı tutuklandı

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan 173 torbacıdan 15’i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 18-24 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. 129 adrese düzenlenen baskınlarda 173 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 3 kilo 81 gram esrar, 1 kilo 508 gram metamfetamin, bin 187 uyuşturucu hap, 71 gram eroin, 58 gram bonzai, 3 gram kokain, ruhsatsız 2 tüfek, 3 tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 250 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı, 26’sı adli kontrol şartı, 132’si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.