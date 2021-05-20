1,5 ton esrarın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Türk güvenlik güçlerinin, uluslararası sularda Suriye açıklarında düzenlediği operasyonda ele geçirilen 1,5 ton esrarın şüphelileri olarak gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 17 Mayıs sabahı Sahil Güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Dairesi Başkanlığı, Havacılık İHA ve Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında uluslararası sularda Türkiye’ye uyuşturucu getirilen ’Çat’ isimli bir balıkçı teknesine operasyon düzenlendi. ’Onur’ adı verilen operasyonda Suriye uyruklu 4 kişi ile Türkiye’de sevkiyatla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler tarafından denize atılan paketler halindeki 1,5 ton esrar ise ekipler tarafından tek tek toplanarak, Mersin’e getirildi.

Bugün emniyette ifadeleri alınan Suriye uyruklu A.M.S.S., Z.M.I., Y.M.N.İ. ve M.A. adliyeye sevk edilirken, Türk vatandaşı A.K. ile S.K.’nin emniyette işlemleri sürüyor.