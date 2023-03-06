15 Temmuz’da Orhanlı Gişeleri’ndeki olaylara ilişkin yeniden yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri’nde meydana gelen olaylara ilişkin davada hakkındaki karar bozulan tek sanık, yeniden yargılandığı davada ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Yalova Hava Meydan Komutanlığı’ndan İstanbul’a intikal eden askerler Tuzla Orhanlı Gişeler, Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkiinde, uyarılara rağmen gişeler bölgesinden ayrılmayıp kolluk kuvvetleriyle çatışmaya girmişti. 1’i polis 6 kişinin şehit edildiği, 42 kişinin yaralandığı olaylarla ilgili 4 subay, 178 Hava Harp Okulu öğrencisi ve 5 er olmak üzere 187 asker hakkında dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde dosyadaki bazı sanıkların dosyalarının ayrılmasının ardından İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 2018’de bu dava dosyasına ilişkin kararını açıklamıştı. Kararda 63 sanık ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bunlardan eski Harp Okulu öğrencisi 57 sanığın cezasını indirim uygulayan ve müebbet hapis cezasına indiren mahkeme, ‘kasten öldürme’ suçundan 3 sanığı 5’er kez, 1 sanığı ise 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.

Bozma kararı verildi

Konuya ilişkin dava dosyası üzerindeki incelemesini geçtiğimiz mayıs ayında tamamlayan Yargıtay, verilen diğer kararları onarken, sadece sanık Mustafa Mert hakkında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan mahkumiyet kararı ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildiğini ancak bu durumun Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) aykırı olduğunu belirtti. Aykırılık gerekçesiyle bozma kararı verildiğinin anlatıldığı ilamda, sanık Mert’in tutukluluk halinin devamına karar verildiği kaydedildi.

Yeniden yargılandı "Suç işleyecek bir şey yapmadım’’

Yargıtay’ın bozma ilamının ardından geçtiğimiz aralık ayında sanık Mustafa Mert yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mert, müşteki Emine Tolun ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Mert, 6 buçuk yıldır cezaevinde bulunduğunu belirterek, "Hiçbir şekilde suç işleyecek bir şey yapmadım. Masum olduğuma inanıyorum" dedi. Savunmasına devan eden Mert, darbe girişiminin yaşandığı sırada 21 yaşında olduğunu, ateş altında kaldığını, kendini korumak için refleks gösterdiğini ve özür dilediğini söyledi.

"Biz polisimizin, askerimizin yanında olmaya çıktığımızda bize ateş edildi’’

Olay günü yaralanan Ayşenur Tolun’un annesi müşteki Emine Tolun ise beyanında, "Sanık ’6 buçuk yıldır masum şekilde yatıyorum’ dedi. Kızım 6 buçuk yıldır tekerlekli sandalyede. Keşke elindeki G3’ü halka, polise ateş eden Ferhat Günay’ın ayaklarına sıksaydı da kendisini ben burada alkışlasaydım. İçeride yatarken kızımın gece uyku uyuyamadığını bilsinler istiyorum. Kızım o gece vatan diyerek yola çıktı. Biz polisimizin, askerimizin yanında olmaya çıktığımızda bize ateş edildi" ifadelerini kullandı.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Mert’i ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın üzerine atılı Ayşenur Tolun’a karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan eylemi gerçekleştirenin maktul Ferhat Günay olduğunun belirlenmesi sebebiyle beraatına hükmeden heyet, maktul Ozan Özen’e karşı ‘kasten öldürme" suçunu işlemediğinin sabit olması gerekçesiyle beraatına karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ile ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarının ‘geçitli suç’ çerçevsinde kaldığını belirterek bu suçlardan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.