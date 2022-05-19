15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda intihar girişimi

Beşiktaş’ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu Ortaköy Viyadüğü’ne çıkan bir kişi, sevgilisini göremediğini söyleyip intihar girişiminde bulundu. Şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilip kurtarılırken, yaşanan o anları vatandaşların film seyreder gibi izlemesi dikkat çekti.

Olay, saat 16.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu Ortaköy Viyadüğü üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Recep K. isimli vatandaş yabancı uyruklu sevgilisini göremediği iddiasıyla köprü üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen müzakere ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu köprüye çıkan Recep K. ikna edilerek, ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Ortaköy’den köprü üzerinde intihar girişiminde bulunan şahsı gören vatandaşlar ise olayı film seyreder gibi seyredip, kameraya aldı. Manisa’dan okul gezisine gelen ve intihar girişimine şahit olan öğrenciler ise, “İstanbul’a geldik. Gördüğümüz şeye bak. İntihara denk geldik” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.