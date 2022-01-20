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15 Temmuz Maltepe 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı olayları davasında mütalaa

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Maltepe 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda görevlendirilen 9 eski subayın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında mütalaa açıklandı. Mütalaada, 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığın ise 30 yıla kadar hapsi talep edildi.

Asayiş 20.01.2022, 15:16
15 Temmuz Maltepe 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı olayları davasında mütalaa

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Maltepe 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda görevlendirilen 9 eski subayın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında mütalaa açıklandı. Mütalaada, 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığın ise 30 yıla kadar hapsi talep edildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Maltepe 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda görevli olan 9 eski subayın komutanlıkta yaşananlara ilişkin yargılandığı davanın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülmesine devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuklu sanıklar ile avukatları hazır bulunurken, bazı tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

“Suç tarihinde başka birliğe görevlendirilebilmeleri için ülkede savaş hali bulunması gerekmektedir”

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, öğrenci olan sanıkların kalkışma öncesinde Harp Akademisi’nde yapılan görevlendirmeler doğrultusunda, yasal emir komuta zincirine uymaksızın birlik dışına çıktıklarını ve 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na intikal ederek bu birlik komutanının emir ve komutası altına girdikleri kaydetti. Mütalaada, “Sanıklar okulda kurmay öğrenci pozisyonundadırlar ve fiili olarak kıt’a da herhangi bir görevleri yoktur. Suç tarihi itibariyle başka bir birliğe görevlendirilebilmeleri için ülkede savaş hali ya da olağanüstü halin bulunması gerekmektedir. 15 Temmuz 2016 itibariyle ülkede ne savaş hali ilanı ne de olağanüstü hal ilanı vardır. Sanıkların ‘Genelkurmay’dan emir geldi dediler, biz de emri sorgulamadık’ şeklindeki savunmalarına, sanıklar kurmay öğrencisi olup başka birliğe gece vakti teamüllerde olmadığı şekli ile kendi araçları ile ancak askeri üniformaları yanlarında olacak şeklinde gitmelerinin hizmete ilişkin olmaması nedeniyle itibar edilmemiştir. Sanıklar profesyonel askerdir, böyle bir emri hayatın olağan akışına aykırı bulmaları ve sorgulamaları aldıkları eğitimin gereğidir” ifadelerine yer verildi.

8 sanığın ‘anayasayı ihlale teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasının talep edildiği mütalaada, bir sanığın ise ‘anayasayı ihlale teşebbüse yardım’ suçundan 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde 14’ü tutuklu 12’si tutuksuz toplamda 26 sanığın yargılandığı dava, 23 Mart 2018’de karara bağlandı. Davada, eski yarbay Hakan Bolat, eski binbaşılar Hakan Tanrıkoluoğlu ve Hakan Erol, eski yüzbaşılar Selim Çalışkan, Abdullah Sezgin, Ali Cömert, Celil Aybar, Fatih Hacıpaşalıoğlu, Yüksel Koçak ve Teğmen Süleyman Polatöz ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski yüzbaşı sanık Olgun Yıldız’ı ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, eski yüzbaşı sanık Necati Soner Tutmak’ın bu suçtan beraatına, ‘terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti. Mahkeme, sanık eski üsteğmen Murat Karakaş, uzman çavuşlar Muhammet Murat Duman, Selçuk Başeğmez ve Necettin Keleş ile erler Mertaş Çilali, Aykut Daşdemir, Selçuk Sarıkaya, İbrahim Can, Süleyman Fidan, Cihat Taştan, Yunus Emre Karapınar, Mehmet Yılmaz ve astsubay Süleyman Akgün’ün tüm suçlardan beraatına, eski astsubay Murat Akkaya hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Beraat kararı verilen tutuklu sanıklar Süleyman Akgün ve Murat Akkaya’nın tahliyesine karar veren mahkeme, hapis cezası alan 12 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, firari sanık eski Yarbay İsmail Girgin’in ise dosyasını ayırdı.

Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eksik soruşturma ile hatalı değerlendirme yapıldığı gerekçesiyle 9 sanık yönünden kararın bozulmasına hükmetti.

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