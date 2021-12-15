banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi

15 Temmuz Derneğinden evlat nöbetindeki ailelere destek

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önündeki ailelerin evlat nöbeti, 836’ıncı günde de sürerken, 15 Temmuz Derneği başkan ve üyeleri, 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarıyla birlikte ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Asayiş 15.12.2021, 14:59
15 Temmuz Derneğinden evlat nöbetindeki ailelere destek

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önündeki ailelerin evlat nöbeti, 836’ıncı günde de sürerken, 15 Temmuz Derneği başkan ve üyeleri, 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarıyla birlikte ailelere destek ziyaretinde bulundu.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz şehidi İlhan Varank’ın ablası ve derneğin kadın aile komisyonu başkanı Ayşe Varank Aslantürk, şehit Erkan Pala’nın annesi Muazzez Pala ve dernek üyeleri, Vali Münir Karaloğlu’nun eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret ailelere gül verilmesinin ardından açıklamada bulunan Ayşe Varank Aslantürk, evlat acısının, kardeş acısının ne olduğunu bilen insanlar olarak ailelere destek için geldiklerini ifade ederek, "Ben 2 yıl önce de gelmiştim. Aileleri dinleyince insanın hüzünlenmemesi mümkün değil. Fakat bir de sevincim var benim. O gün oturup sohbet ettiğim ailelerden bazıları evlatlarına kavuşmuş, kardeşlerine kavuşmuş. Bazılarının dediği gibi bu eylem boşuna değilmiş. 33 aile evladına kavuşmuş durumda. İnşallah diğer ailelerle de böyle sevinçli haberleriyle bir araya geliriz. Aileler artık daha farkında bu konuda, daha bilinçli. Evlatlarımız, bu vatanın evlatları daha bilinçli. Herkese inanmamaları gerektiğinin artık farkındalar. Artık dağa kandırılıp götürülen ya da kaçırılan evlatlarımızın sayısı çok fazla düştü. İnşallah bir sonraki gelişimde artık bu eylemin bitmiş olduğuna şahit olurum" dedi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da, kendileri için çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek "Anneleri ziyaret ettiğimizde, onları dinlediğimizde gönül dünyalarında çok farklı pencereler olduğunu gördük. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve bu topraklarda yaşayan 85 milyona yakın insanın da yüreği aynı. Annelerin, babaların, aile fertlerinin duyguları nasılsa biz de aynı duyguları paylaşıyoruz. Çünkü o hainler tarafından kaçırılan, zorla alıkonulan o çocuklar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız, bizim kardeşlerimiz. Her zaman burada değiliz ama bilsinler ki onlarla ilgili dualarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8