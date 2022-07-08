15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda polis yolcuları ve şoförleri bilgilendirdi

İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Kurban Bayramı arifesinde yola çıkacak şoförlere ve yolculara polis ekipleri tarafından bilgilendirme yapıldı. Şoförler, 4 buçuk saatlik yolculuk boyunca 45 dakika dinlenmeleri yönünde uyarılırken, yolculara da emniyet kemeri kullanımı hakkında hatırlatma yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Kurban Bayramı arifesinde bilgilendirme yaptı. Kurban Bayramı nedeniyle tatile çıkacak vatandaşlara emniyet kemerinin önemi, hırsızlıktan ve dolandırıcılıktan korunmanın yolları hakkında bilgi verildi. Otobüs şoförlerine yönelik de sürüş esnasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Otobüs şoförlerinin 24 saatlik sürede en fazla 9 saat araç kullanmaları gerektiği hatırlatıldı. 4 buçuk saatlik yolculuk boyunca en az 45 dakika dinlenmeleri gerektiği ekipler tarafından bir kez daha dile getirildi. Şoförler cep telefonu kullanmamaları yönünde uyarıldı. Çocuklara hediyeler dağıtan polis ekipleri, otobüs sürücülerine trafik kurallarını hatırlamaları için anahtarlık verdi.

“Denetimler doğru yapılıyor”

Denetimler hakkında konuşan otobüs şoförü Sinan İrak, “Denetimler doğru yapılıyor. Cep telefonuyla konuşmak doğru değil. 24 saatte 9 saat araç kullanmamız gerekiyor. 4 buçuk saat sürdükten sonra 45 dakika mola veriyoruz. Emniyet kemerini bağlıyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Bayram seferlerinde 2-3 gündür yoğunluk var. Yolcuları emniyet kemeri konusunda uyarıyoruz” dedi.

Kars’a yolculuk yapan Salih Şair, “Yolculuk esnasında kurallara uymak gerekiyor. Emniyet güçlerimizin uyarılarına hep beraber dikkat ediyoruz” dedi.