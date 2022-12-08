15 Temmuz darbe girişime ilişkin 138 askerin yargılandığı davada karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 138 askerin yargılandığı davada karar açıklandı. Kararda 42 sanığın değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına karar verilirken, 23 sanığın ise beraatine hükmedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28’i tutuklu, 138 askerin yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda görülen karar duruşmasında bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Onur Karan meslek hayatı boyunca Hakkari ve Suriye’de çok sayıda operasyona katıldığını söyleyerek "Vatanım ve milletim için yüzlerce teröristi etkisiz hale getrdim. Darbe girişimi gününde de hainleri verdiği emirlere uymadım ve hepsini yakalayarak kelepçeledim. Mahkemeden o hainleri sevindirmemenizi istiyorum. 27 aydır tutukluyum. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim" dedi.

Diğer sanıklar da son sözlerinde beraat talebinde bulundu.

Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, 38 sanığın ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan 12,5 yıl ile 15 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına karar verdi. 2 sanığın ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22’şer gün hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, verilen cezada hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi. Heyet, 2 sanığı da aynı suçtan 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti 73 sanık hakkında ise “yerine getirilmesi görev gereği zorunlu bir emrin uygulanması” nedenine ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi. Heyet, 23 sanığın ise üzerine atılı tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 126 sanık hakkında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, darbe girişimi sırasında er olan 2 sanık hakkında ise ‘mala zarar vermek’ suçundan 8’er aydan 6’şar yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 14 sanık hakkında ‘birden fazla kişi tarafından silahla tehdit’, 12 sanık hakkında ‘kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’, 4 sanık hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, 4 sanık hakkında ‘kamu malına zarar verme’ ve 2 sanık hakkında ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 1 ila 45 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edilmişti.

Haklarında sonradan dava açılan ve dosyaları ana davayla birleştirilen 12 sanığın ise benzer suçlardan hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.