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15 kişinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

15 kişinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

Asayiş 21.08.2022, 15:34
15 kişinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

15 kişinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

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