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Fenerbahçe, Marcel Tisserand’ın transferi için Suudi Arabistan Ligi’nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Bakan Soylu: "Cenazeler esnasında vatandaşlarımızın da Kızıltepe’de olduğu gibi burada da çevre yolu talebi oldu. Biz de Ulaştırma Bakanlığımızla görüştük, Sayın Cumhurbaşkanımıza da talebi ilettik"
15 kişinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi
15 kişinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi
Asayiş 21.08.2022, 15:34
15 kişinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi