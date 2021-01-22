15 kişilik minibüsten 34 kişi çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs nedeniyle kent genelinde uygulama başlattı. Polis, D-400 karayolunda gerçekleştirdiği uygulama sırasında fazla yolcu olduğunu düşündüğü bir minibüsü durdurdu. Ali Delli idaresindeki 15 kişilik minibüsten 34 tarım işçisi çıktı. Polis minibüsten inen şahısları tek tek saydı.

Sürücüye 16 bin 316 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün belgesi olmadığı, aday sürücü belgesi olduğu anlaşıldı. Aday sürücü belgesi ise süresiz iptal edildi.

Ayrıca trafikten men edilen araca da el konuldu.