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15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Adana merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aralarında polis okulu öğrencilerinin “mahrem imamı” olan aktif astsubayın da bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Asayiş 10.09.2020, 08:48
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15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında aralarında polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı" olan ve aktif görevde olduğu belirtilen 1 astsubay, 2 öğretmen, 1 SGK memuru ve 6 özel sektör çalışanı ile aktif polislerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ekiplerce Adana merkezli 15 ilde şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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