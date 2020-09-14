15 gündür kayıptı, cesedi parçalanmış halde bulundu
SİVAS'IN YILDIZELİ İLÇESİ TOPULYURT KÖYÜNDE 15 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN ŞAHSIN CESEDİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU.
Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyünde 15 gündür kayıp olan şahsın cesedi parçalanmış halde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Topulyurt köyünde yaşayan 2 çocuk babası H.A. (42), 15 gün önce ailesine İstanbul’a çalışmaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ailesi şahıstan haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede 15 vatandaş, 2 asayiş timi ve 1 iz takip köpeğiyle şahsı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sırasında köy merkezine 5 kilometre uzaklıktaki İğcikaya mevkiinde parçalanmış bir ceset bulundu. H.A.’nın yakınlarının tespiti sonrası cesedin kayıp şahsa ait olduğu anlaşıldı.
H.A.’nın kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşerek öldüğü ve cesedinin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin ediliyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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