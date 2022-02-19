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15 gün içinde hem evinden hem eşyalarından oldu, dünyası başına yıkıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde oturduğu evin ev sahibi tarafından satıldığı haberini alan kadın, bir arkadaşının önerisi ile eşyalarını hiç tanımadığı bir kişinin evindeki boş bir odaya taşıdı. 15 gün sonra eşyaların emanet bırakıldığı ev sahibinden gelen "Eve hırsız girdi" haberiyle neye uğradığını şaşıran kadın eve geldiğinde eşyaları bıraktığı odanın boş olduğunu gördü. Dünyası başına yıkılan kadın " 70 bin liralık ev eşyam ortada yok. Bana sadece eşyalarımdan kalan video oldu ve açıp açıp izlemek kaldı" dedi.

Asayiş 19.02.2022, 11:17 19.02.2022, 11:25
15 gün içinde hem evinden hem eşyalarından oldu, dünyası başına yıkıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde oturduğu evin ev sahibi tarafından satıldığı haberini alan kadın, bir arkadaşının önerisi ile eşyalarını hiç tanımadığı bir kişinin evindeki boş bir odaya taşıdı. 15 gün sonra eşyaların emanet bırakıldığı ev sahibinden gelen "Eve hırsız girdi" haberiyle neye uğradığını şaşıran kadın eve geldiğinde eşyaları bıraktığı odanın boş olduğunu gördü. Dünyası başına yıkılan kadın " 70 bin liralık ev eşyam ortada yok. Bana sadece eşyalarımdan kalan video oldu ve açıp açıp izlemek kaldı" dedi.

Olay, Serik ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Antalya’da yaşayan Gamze Atar, oturduğu evin sahibi tarafından başkasına satıldığını öğrendi. Yeni ev sahibi kadından evi boşaltmasını istedi. Bunun üzerine gidecek yeri olmayan kadın, bir arkadaşından yardım isteyerek eşyalarını bir yere taşımak istedi. Eşyalar kadının arkadaşının önerisi ile Serik ilçesinde bulunan S.A.’nın evine taşındı. S.A, bir süre sonra arkadaşını arayarak eve hırsız girdiğini ve eşyaların çalındığını söyledi. Eve gelen kadın, eşyalarının yerinde olmadığını görünce hayatının şokunu yaşadı.

“Yıllarca emek verdiğim bütün eşyalarım gitti”

Antalya’da oturduğunu, ev sahibi evi sattığı için acil evi tahliye etmesi gerektiğini anlatan Gamze Atar, "Evi boşalttım, eşyaları koymam için çok acil bir yer lazımdı. Bunu da arkadaşım aracılığıyla S.A isimli şahsın evine bıraktım. 15 gün sonra eşyalarımı almaya gittiğimde, çok rahat bir şekilde ‘Eve hırsız girmiş, eşyaları çalmışlar’ dedi. Çok kötü oldum, çok yıkıldım. Yıllarca emek verdiğim bütün eşyalarım gitti. Şu an hiç bir şey alamam, 2 artı 1 koltuk takımım, yemek ve yatak odası takımım, beyaz eşyalarım yani hepsi gitti. Bir tane halım bile yok şu an” sözlerine yer verdi.

"Bir ben bir kızım bir de şu üstümüzde ki kıyafetler kaldı"

Gördükleri karşısında çok kötü olduğunu belirten Atar, “Yere yığıldım kaldım ve polise haber verdim. Karakola gittiğimizde ifadesinde yine hırsızlık dedi. Ben de eşyaların faturasını videosunu her şeyi çıkartıp polise teslim ettim. 70 bin liralık eşyalarımdan şu anda elimde hiç bir şey kalmadı. Bana sadece kalan video oldu. Bana açıp açıp izlemek kaldı geriye. 5 yıldır birikimimle bu eşyaları aldım. Sadece kızım rahat etsin, kızımla kimseye muhtaç olmayalım diye ama benim avucumda elimde her şeyimi aldılar şu an hiç bir şeyim kalmadı. Bir ben bir kızım bir de şu üstümüzde ki kıyafetler kaldı" şeklinde konuştu.

“Geldiğimiz de çorabına varıncaya kadar hiç bir eşyası kalmamış”

Eşyaların taşınmasında yardımcı olan Sezer Avcı ise "Arkadaşım beni aradı. ‘Zor durumdayım, evimi boşaltmam gerekiyor. Ev tutacak durumum yok. Eşyalarımı bir yere koymam lazım’ dedi. Ben de bunun üzerine birkaç yeri aradım. S. A. isimli arkadaşımı aradım. Eşyaları senin eve koyabilir miyiz dedim. ‘Ben zaten yalnız yaşıyorum, git bir tane boş oda var oraya kapısını kitle koy’ dedi. Bunun üzerine arkadaşıma haber verdim. Sonra kamyonla eşyaları arkadaşımın evine indirdik koyduk. Kapısını kilitledik, oraya hiç uğramadık. 16 Şubat günü arkadaşım beni aradı. Ben çalışıyordum. Dedi ki, ‘Eve hırsız girmiş, eşyalar çalınmış.’ Ben şok oldum ve arkadaşımı aradım. O da Antalya’dan arabaya bindi geldi. Geldiğimiz de çorabına varıncaya kadar hiç bir eşyası kalmamış” dedi.

“Yani 4 ya da 5 kişi bu olayı planlayıp bir yere komple satmışlar”

Şahsın kendi eşyalarının çalınmadığını belirten Avcı, “Eve hırsız girmiş diyen arkadaşımın kendi eşyaları duruyor. Benim arkadaşımın 70 bin liralık eşyaları hepsi gidiyor. Ben eşyalar için aracı oldum ama keşke olmasaydım. Ben kendisine kira isteyip istemediğini sordum. "Gerek yok, dursun burada. Benim ev zaten boş dedi" diye konuştu. Polis çalınan eşyalarla ilgili tutanak tutup bulunması için çalışma başlattı.

#serik #Antalya
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