banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”

15 düzensiz kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli’de ekipler tarafından yakalanan 15 düzensiz kaçak göçmen ülkelerine geri gönderildi.

Asayiş 23.07.2022, 13:49
15 düzensiz kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli’de ekipler tarafından yakalanan 15 düzensiz kaçak göçmen ülkelerine geri gönderildi.

Düzensiz göçle mücadele dolayısıyla Kocaeli ve bölgesinde güvenlik güçleri tarafından çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin çalışması neticesinde 15 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine götürülen ve işlemleri tamamlanan 15 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Yorumlar (0)
30°
açık