banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Musk komedi programı sunacak!
Elon Musk komedi programı sunacak!
İngiltere Lig Kupası 8. kez Manchester City’nin
İngiltere Lig Kupası 8. kez Manchester City’nin
TARİHE DOĞRU BAKMAK VE DOĞRU OKUMAK!
TARİHE DOĞRU BAKMAK VE DOĞRU OKUMAK!
Emily Ratajkowski, bir sanatçının kendi projesinde kullanmasının ardından, görüntülerini
Emily Ratajkowski, bir sanatçının kendi projesinde kullanmasının ardından, görüntülerini

1,5 aylık karısını öldüren 75 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandı

Kırıkkale’de 1.5 aylık eşini bıçakla öldürüp evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan 75 yaşındaki cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 25.04.2021, 21:17
3
1,5 aylık karısını öldüren 75 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandı

Kırıkkale’de 1.5 aylık eşini bıçakla öldürüp evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan 75 yaşındaki cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırakkale’de dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 711. Sokakta gerçekleşen olayda, bir apartmanın 2. katında kiracı olarak ikamet eden 75 yaşındaki Mehmet Dönmez, daha 1,5 ay önce evlendiği Koçer Dönmez’i (56) göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra evini ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan cinayet zanlısı Dönmez, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dönmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
banner478
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?