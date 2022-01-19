146 parça tarihi obje ele geçirildi

Nevşehir’de tarihi eser olduğu değerlendirilen 146 parça obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, şüpheli E.A.’nın ikametinde ve aracında Nevşehir Müze Müdürlüğü görevlileri ile birlikte arama yaptı. Şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 63 adet sikke, 29 adet yüzük, 4 adet çan, 1 adet tütsülük şamdan, 4 adet gümüş kemer, 8 adet Arapça el yazması kitap, 2 adet küçük metal heykel, 2 adet dolma tüfek ve 33 adet farklı türlerde çeşitli objeler olmak üzere tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 146 parça obje elde geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.