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14 yıl önce arkadaşını öldürmüştü, kendini böyle savundu: "1 milyon dolara birini öldürmememi istedi. Aramızda çıkan arbedede vurularak öldü"

Kocaeli’de 14 yıl önce Nihat Şahin ve Mahmut Şahin isimli iki arkadaşın öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen sanıkların yargılanmasına başlandı. Savunmasında, çıkan tartışma sebebiyle Nihat Şahin’in ölümüne sebep olduğunu ancak Mahmut Şahin’i öldürmediğini söyleyen sanıklardan Serdar T., "Nihat’la ikimiz gayri meşru işlerle uğraşırdık. Nihat 1 milyon dolara birini öldürmememi istedi. Bu olay sebebiyle aramızda çıkan arbedede vurularak öldü" dedi.

Asayiş 30.11.2021, 16:07
14 yıl önce arkadaşını öldürmüştü, kendini böyle savundu: "1 milyon dolara birini öldürmememi istedi. Aramızda çıkan arbedede vurularak öldü"

Kocaeli’de 14 yıl önce Nihat Şahin ve Mahmut Şahin isimli iki arkadaşın öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen sanıkların yargılanmasına başlandı. Savunmasında, çıkan tartışma sebebiyle Nihat Şahin’in ölümüne sebep olduğunu ancak Mahmut Şahin’i öldürmediğini söyleyen sanıklardan Serdar T., "Nihat’la ikimiz gayri meşru işlerle uğraşırdık. Nihat 1 milyon dolara birini öldürmememi istedi. Bu olay sebebiyle aramızda çıkan arbedede vurularak öldü" dedi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Mahmut Şahin isimli vatandaş, 15 Mayıs 2007 tarihinde kayboldu. Vatandaşın yakınlarının kayıp ihbarı sonrasında Şahin’in bulunması için çalışma başlatıldı. Arama çalışmaları sürerken, Mahmut Şahin’in hiçbir akrabalığı bulunmayan, aynı ilçede yaşayan arkadaşı Nihat Şahin’in de kaybolduğu ihbarı alındı. Kayboldukları yıl yapılan çalışmalarda Mahmut Şahin ve Nihat Şahin’e ait herhangi bir ize rastlanılmadı.

Dosya yeniden açıldı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 yıl sonra yeniden açılan dosyada, iki arkadaşın cinayete kurban gittiği belirlendi. Ekipler tarafından Nihat Şahin’in cesedine ulaşılırken, Mahmut Şahin’in cesedine ulaşılamadı. Olaya ilişkin geçtiğimiz şubat ayında gözaltına alınan Serdar T. (38) ve A.Y. (51) isimli iki şahıs, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan Serdar T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, başka bir suçtan tutuklu bulunan Yusuf Z.B.’nin ve Ferhat S.’nin de iki kişinin öldürülmesi olayına karıştığı belirlendi. 2 şüpheli de dosyaya dahil edildi.

Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamenin 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşma salonunda sanık avukatları ve tutuklu sanık Serdar T. hazır bulunurken, başka bir suçtan cezaevinde olan Yusuf Z.B. ise SEGBİS ile katıldı. Bir diğer sanık Ferhat S.’nin ise firari olduğu öğrenildi.

"Ferhat’ın telkinleri bana mantıklı gelince cesedi gömdük"

Savunmasında Nihat Şahin ile 2005 yılında tanıştığını söyleyen Serdar T., "İkimizde gayrimeşru işlerle uğraşırdık. 2007 yılında Nihat’ın akrabası dağda öldürüldü. Tam hatırlamıyorum ama bir ara kendisi 1 milyon dolara birini öldürmememi istedi. Bende kendisine bunu yapmayacağımı, para için kimsenin canına kıymayacağımı söyledim. İkimizde silah taşıyan insanlarız. Aramızda bu olay nedeniyle tartışma çıktı. Ban ağza alınmayacak küfürler etti. ‘Senin kardeşini kendime karım yaparım’ dedi. O an arkam dönüktü ve öfkeyle silahıma davrandım. O da silahımı tuttu ve silah patladı. Silah kaç defa ateş aldı hatırlamıyorum. Öldürme amacıyla hareket etmedim. Bu olay meydana geldiğinde Ferhat S.’de yanımızdaydı. Ben 112’yi aramak için telefonuma sarıldım ancak Ferhat bana ‘zaten cezaevinden yeni çıktın, başka bir cinayet dosyan var’ dedi. Ayrıca Ferhat bana, Nihat’ın yakınlarının PKK ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Bu nedenle kendine hak verdim ve kimseyi aramadım. Ferhat’ın telkinleri bana mantıklı gelince cesedi gömmek için Yusuf Z.B.’yi de yanımıza aldık" dedi.

"Çocuğu babasız büyüdüğü için vicdan azabı duyuyorum"

Yusuf Z.B.’nin maktul Nihat Şahin’in cansız bedenini gördüğünü ancak hiç korkmadığını ileri süren Serdar T., savunmasına şöyle devam etti:

"Aile bir yerlere gittik ve Yusuf’la cesedi gömdük. Ferhat cesedi gömme işinde yarım etmedi, o arabada oturuyordu. Ferhat şu an Gürcistan’da. Daha önce gözaltına alınıp, ifadem alınmış olsaydı olayı itiraf ederdim. Ben gençliğimde yasadışı işlere karıştım, bir cinayet dosyamda var ancak cinayet olayı şahsi bir mesele, örgütsel bir mevzu değil. Mahmut Şahin’i öldüren ve öldürülmesine sebep olan kişi Nihat Şahin’dir. Nihat, kardeşi Y. Şahin’e Mahmut Şahin’i öldürtmüştür. Zaten Nihat’ın bende de cinayet işlememi istediği için böyle bir olay meydana gelmiştir. Nihat’ın çocuğu babasız büyüdü, bunun için ayrıca vicdan azabı duyuyorum" diye konuştu.

"Sağken tanıştık, sonra ölüsünü getirdiler yanıma"

Başka bir suç sebebiyle cezaevinde olan Yusuf Z.B. ise savunmasında, "Nihat’ın ölüm olayını görmedim. Serdar’ın örgütsel suçları kabul etmesinin sebebi bu cinayet davasından sıyrılmak istemesidir. Serdar beni olayın içine koymak istiyor. Ben asla Serdar’a bir telkinde bulunmadım. Nihat’ı tanımam etmem. Sağken tanıştık onunla, sonrasında ölüsünü getirdiler yanıma. Cesedi gömme işini Serdar’la yaptık ancak Nihat’ı öldürme olayına karışmış değilim. Ben Kocaeli’ye okumaya çalışmaya geldim, soytarılık yapmaya değil" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat S.’nin yakalama emrine karar vererek, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

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