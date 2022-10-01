14 yıl önce 3 kişinin öldüğü kavgayla ilgili aranan zanlı Şanlıurfa’da yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 14 yıl önce 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili aranan şüpheli Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2008 yılında, Kahta ilçesinin Hasköy ve Eskitaş köylerinde iki aile arasında yaşanan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın faillerinden olduğu belirlenen R.A.’yı (40) yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ekiplerince yapılan çalışmalarda firari şüphelinin Hilvan ilçesinde farklı bir kimlikle yaşadığı, çiftçilik ve ticaretle uğraştığını belirledi. Ekiplerce tarlada çalışırken yakalanan şüpheli kimliğini göstererek isminin N.A. olduğunu iddia etse de yapılan araştırmada, şüpheli R.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.