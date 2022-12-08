14 yıl cezası olan şahıs JASAT’a takıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde hakkında 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ’kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 14 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası bulunan S.K’nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışması sonucu şahıs JASAT ekiplerince Nif Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.