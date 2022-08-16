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14 yaşındaki kız çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor

Antalya’da kaldığı öğrenci yurdundan dışarı çıkan 14 yaşındaki kız çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor.

Asayiş 16.08.2022, 13:38
14 yaşındaki kız çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor

Antalya’da kaldığı öğrenci yurdundan dışarı çıkan 14 yaşındaki kız çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor.

Serik ilçesinde kaldığı öğrenci yurdundan 3 gün önce akşam saat 20.00 sıralarında çıkan Semiha Aydemir’den 3 gündür haber alınamıyor. Ailesi tarafından pazar günü öğrenci yurduna teslim edilen Aydemir, yaklaşık 2 saat sonra dışarı çıktı ve ortadan kayboldu. Yurt yetkilileri durumu aileye bildirirken, kız çocuğunun yakınları da emniyete giderek kayıp ilanı verdi. Polis ekipleri, kayıp çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

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