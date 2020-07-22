14 yaşındaki genç kalbine yenik düştü
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KALDIRIMDA BABASININ İŞTEN GELMESİNİ BEKLEYEN 14 YAŞINDAKİ GENÇ, BİSİKLETİNİ KALDIRIMDA BULUNAN TRAFİK LEVHASINA DAYADIĞI SIRADA BİRDEN YERE YIĞILDI. HASTANEYE KALDIRILAN ÖMER DİLBER, YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaldırımda babasının işten gelmesini beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
Olay, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Dilber (14) babasının arkadaşına ait iş yerinin önüne geldi. Burada babasının işten gelmesini bekleyen Ömer Dilber, bisikletini kaldırımda bulunan trafik levhasına dayadığı sırada birden yere yığıldı. Yol kenarındaki iş yeri çalışanları kolonya ve su ile müdahalede bulunurken, olay yerine gelen sağlık ekibi talihsiz genci olay yerinin yakınında bulunan özel hastaneye götürdü. Ömer Dilber hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Dilber’in kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.
14 yaşındaki gencin cenazesi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Futbol oynuyordu
Ilıca Ortaokulu’ndan bu yıl mezun olan Ömer Dilber’in Manavgat Genç Saray Spor altyapı takımında futbol oynadığı bildirildi.
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