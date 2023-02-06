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MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor "
MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali iç
14 yaşındaki Fatma enkazdan 15 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7’lik depremde enkaz altında kalan 14 yaşındaki Fatma Sarı, 15 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Asayiş 06.02.2023, 20:56
Saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde 8 katlı bina yıkıldı. Enkaz altından ses geldiğini belirleyen ekipler, sesin geldiği yönde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. 14 yaşındaki Fatma Sarı'ya ulaşan AFAD ve gönüllüler, çocuğu sıkıştığı yerden çıkartmak için seferber oldu. AFAD ekipleri bir yandan saniyelerle yarışırken, diğer yandan da Fatma'ya moral vermeye çalıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında sıkıştığı yerden kurtarılan Fatma Sarı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.