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14 yaşındaki çocuğun Porsuk Çayı’nda cansız bedenine ulaşıldı

Eskişehir’de kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Afganistan uyruklu çocuğun cansız bedeni Porsuk Çayı’nda bulundu.

Asayiş 21.08.2022, 18:07
14 yaşındaki çocuğun Porsuk Çayı’nda cansız bedenine ulaşıldı

Eskişehir’de kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Afganistan uyruklu çocuğun cansız bedeni Porsuk Çayı’nda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle’de 14 yaşındaki Afganistan uyruklu Azizullah Arap’tan bir süre haber alınamaması üzerine polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri arma çalışması başlattı. Azizullah’ın çantasının Porsuk Çayı kenarında çantasının bulunması üzerine, ekipler çocuğun çaya düştüğü şüphesi üzerine yoğunlaştı. Su içinde arama yapılmak üzere bölgeye AFAD ve AKUT dalgıçları sevk edildi.

Çayda yapılan yaklaşık 1 saatlik arama sonucunda 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Azizullah Arap’ın cesedi, otopsi işlemleri için ESOGÜ Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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