14 yaşındaki çocuğun katlettiği ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Ordu’nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun vurduğu aileden 3 kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Korgan ilçesine bağlı Tepe Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat Turhal’da görevli polis memuru Cemalettin Y., fındık hasat sezonu için ailesiyle birlikte memleketi Ordu Korgan’a geldi. Bahçeye gitmek için hazırlanan aile ile ailenin 14 yaşındaki çocukları arasında iddiaya göre ’fındık toplaması meselesi’ yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y. (14), babasının tabancasını alarak babasına, ağabeyine, annesine ve anneannesine ateş etti. Olay sonrası anne Rahime Y. (41) ve anneanne Cennet G. (64) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan ağabey Murat Y. (18) ve baba Cemalettin Y. (49) ise önce Korgan Devlet Hastanesi, ardından ise Fatsa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ağabeyi Fatsa Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken hayatını kaybetti.

Çocuk tutuklandı

Olay sonrası F.Y. isimli çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı. Dün gece saatlerinde mahkemeye çıkartılan F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesi, kardeşi ve anneannesi yan yana son yolculuğuna uğurlandı

Hayatlarını kaybeden anneanne Cennet G., anne Rahime Y. ve ağabey Murat Y. için Korgan ilçesindeki Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Üç cenaze, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Babanın tedavisi sürüyor

Öte yandan olayda ağır yaralanan baba Cemalettin Y.’nin Ordu Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.