1,4 ton kaçak tütünle yakalanan zanlıya 16 yıla kadar hapis talebi

Ankara’da kullandığı araçta 1,4 ton kaçak tütünle yakalanan şahıs hakkında 16 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 11 Mayıs’ta Yenimahalle’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir kamyonetle kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alındıktan sonra durdurulan kamyonette 1 ton 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine tütüne ve araca el konuldu. Gözaltına alınan sürücü Fazıl K., aracın arkadaşına, tütünün ise kendisine ait olduğunu iddia etti. Yaptığı işin suç olduğunu bilmediğini savunan Fazıl K. ifadesinde, “Tütünü evimde bulunan boş bir odaya koyup, daha sonra sipariş üzerine satmayı düşünüyordum. Bu ürünlerin suç konusu eşya olabileceğini de bilmiyordum. Suç olacağını bilseydim böyle bir işe kalkışmazdım” dedi.

1,4 ton kaçak tütüne rekor ceza talebi

Zanlı hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ suçundan 6 yıldan 16 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. İddianame, “Suça konu tütünlerin yasa dışı olarak kıyılması ile elde edilen sarmalık kıyılmış tütün mamulü olduğu ve birim paket ambalajlarının bulunmadığı belirlenmiştir. Ele geçirilen tütünlerin ’Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğleri’ çerçevesinde tanımı yapılmış olan, üzerinde TAPDK ve GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) logolarını içeren kamu kurumlarınca uygulanan yasal bandrolleri ihtiva edecek şekilde piyasaya arz edilmesi gerektiği halde kamu kurumlarınca uygulanan yasal bandrol bulunmayan sarmalık kıyılmış tütün mamulleri olduğu anlaşılmaktadır. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin ele geçirilen faturasız kaçak tütünleri ticari amaçla bulundurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği yönünde hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphenin bulunduğu anlaşılmaktadır” denildi.