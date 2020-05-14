Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
sisli
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
100159
ALTIN
384.274
DOLAR
6.9620
STERLİN
8.4960
EURO
7.5235

14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı

Adana'da polisin durduğu 14 kişilik minibüsten 35 kişi çıkması görenleri hayrete düşürdü. Araç sahibine 44 bin 452 lira, araçta bulunan 35 yolcuya 789'ar lira para cezası kesildi.

14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı

Adana'da polisin durduğu 14 kişilik minibüsten 35 kişi çıkması görenleri hayrete düşürdü. Araç sahibine 44 bin 452 lira, araçta bulunan 35 yolcuya 789'ar lira para cezası kesildi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 09:31
2006 Okunma
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 karayolunda uygulama başlattı. Polis yeni tip korona virüs nedeniyle gelen araçların yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyıp taşamadığını kontrol etmeye başladı. Polisin durduğu bir minibüste ise balık istifi yolcu vardı. Polis yolcuları tek tek aşağı indirip saydı. Normalde 14 yolcu, yeni tip korana virüs nedeniyle de 7 yolcunun olması gereken minibüsten 35 kişi çıktı. Polis minibüsten çıkan şahısları tek tek saydı. Polis sürücüye 44 bin 452 lira para cezası uygularken, 35 yolcuya da sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 789'ar lira para cezası verildi. Polis daha sonrada midibüs çağırarak vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak evlerine gitmesini sağladı.

Minibüste bulunan vatandaşların tarım işçisi olduğu anlaşıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelinin kapkaç yalanı
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelinin kapkaç yalanı
Hırsızlar 5 günde iki kez girdikleri iş yeri sahibini canından bezdirdi
Hırsızlar 5 günde iki kez girdikleri iş yeri sahibini canından bezdirdi
Polise maskesiz yakalanan taksici: 'Yedik mi cezayı'
Polise maskesiz yakalanan taksici: 'Yedik mi cezayı'
Türk Bayrağını indiren zanlı yakalandı
Türk Bayrağını indiren zanlı yakalandı
Konteyner içinde saklanan zanlı jandarmadan kaçamadı
Konteyner içinde saklanan zanlı jandarmadan kaçamadı
Bolu’da, kumar operasyonu
Bolu’da, kumar operasyonu
AFAD tarafından kurtarılan şahsa 65 yaş kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı
AFAD tarafından kurtarılan şahsa 65 yaş kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı
Van’da toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi
Van’da toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi
Sultangazi’de yangın paniği
Sultangazi’de yangın paniği
MSB: 'Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: 'Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
Korona virüs tedbirlerine uymayan 850 kişiye ceza yağdı
Korona virüs tedbirlerine uymayan 850 kişiye ceza yağdı
Motosikletten düşen sürücü yaralandı
Motosikletten düşen sürücü yaralandı
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Seyir halindeyken bezle aracını sildi
Seyir halindeyken bezle aracını sildi
Bolu’da polis ekipleri, bisiklet hırsızını müşteri kılığına girerek yakaladı
Bolu’da polis ekipleri, bisiklet hırsızını müşteri kılığına girerek yakaladı
Tarsus’ta motosiklet hırsızlığı
Tarsus’ta motosiklet hırsızlığı
Amasya’da kurallara uymayan 454 kişiye 266 bin lira ceza
Amasya’da kurallara uymayan 454 kişiye 266 bin lira ceza
İdlib’deki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi
İdlib’deki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi
Elazığ’da yangın, prefabrik evi kül etti
Elazığ’da yangın, prefabrik evi kül etti
Trafik canavarını virüs de durduramadı... 4 ayda 543 ölüm
Trafik canavarını virüs de durduramadı... 4 ayda 543 ölüm

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim