14 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi ormanlık alanda bulundu
KASTAMONU’NUN AZDAVAY İLÇESİNDE DEREYÜCEK KÖYÜNDE 18 AĞUSTOS GÜNÜ EVDEN AYRILDIKTAN SONRA BİR DAHA HABER ALINAMAYAN İSMAİL PINAR’IN, KOMANDOLARIN, JANDARMA EKİPLERİNİN, UMKE VE AFAD EKİPLERİNİN DERE TEPE ARAMALARININ ARDINDAN ORMANLIK ALANDA KAYALIKLARDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI.
Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde Dereyücek köyünde 14 gündür kayıp olan 76 yaşındaki şahsın cesedi, arama kurtarma ekiplerince ağaç kesmek için gittiği ormanlık alandaki kayalıklarda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Dereyücek Köyü Kuz Mahallesi’nde 18 Ağustos günü evden ayrılan 76 yaşındaki İsmail Pınar’dan bir daha haber alınamadı. Kayıp ihbarının ardından Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar, Ağlı ve il merkezinden Jandarma Asayiş Timleri, Köpekli İz Takip Timi, Ceset Arama Köpek Timi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi katıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına ait Drone Arama Unsurlarının da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarına toplam 150 personel katıldı. 14 gün boyunca yaklaşık 15 kilometrelik bir alanı tarayan ekipler, ormanlık arazide kayalıklarda İsmail Pınar’ın cansız bedenine ulaşıldı. İsmail Pınar’ın çok sık ormanlık ve kayalık alanda ağaç kestiği ve kesilen ağacın üstüne düşmesiyle yuvarlanarak iki ağaç arasına sıkışması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından İsmail Pınar’ın cenazesi, ailesine teslim edilerek aile kabristanlığında toprağa verildi.
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