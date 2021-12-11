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14 Burda AVM’nin çöken kafeteryasının kaçak olduğu iddia edildi

Bolu’da, 14 Burda AVM’de çöken kafenin sebebi olarak gösterilen rezidans inşaatını yapan şirketin avukatı Sabri Erhendekçi, “İnşaata başladığımız günden itibaren, mevzuata aykırı bu çıkmanın kaldırılması için uyarılarda bulunduk ama kaldırılmadı” dedi.

Asayiş 11.12.2021, 15:13
14 Burda AVM’nin çöken kafeteryasının kaçak olduğu iddia edildi

Bolu’da, 14 Burda AVM’de çöken kafenin sebebi olarak gösterilen rezidans inşaatını yapan şirketin avukatı Sabri Erhendekçi, “İnşaata başladığımız günden itibaren, mevzuata aykırı bu çıkmanın kaldırılması için uyarılarda bulunduk ama kaldırılmadı” dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde D100 Karayolu Paşaköy mevkiinde bulunan 14 Burda AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin bitişiğinde bulunan arazide 3 ay önce Özyaman İnşaat A.Ş. tarafından rezidans yapımı için inşaat çalışması başlatıldı. İnşaat çalışmasının başlamasından kısa bir süre sonra alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafeteryada çatlaklar oluşmaya başladı. Çatlakların büyümesi ve ayrılmalar yaşanması üzerine kafeterya faaliyetine son verdi. Yaklaşık 2 aydır kapalı bulunan kafeteryada dün akşam saatlerinde çökme meydana geldi. İşletme yetkilileri ise, kafeteryanın çökmesine sebep olarak rezidans inşaatının gerekli önlemleri almamasını gösterdi.

“İmar mevzuatına aykırı olarak yapılmıştır”

Yaşanan olayın ardından Özyaman İnşaat A.Ş.’nin avukatı Sabri Erhendekçi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında kafeteryanın çöken bölümünün toprak doldurularak yapıldığı ve mevzuata aykırı olduğu söyleyen Erhendekçi, “Esas Burda 14 AVM’ine ek olarak yapılmış olan çıkma ana binaya bağlı değildir. 2018 yılının Haziran aylarında yapılmıştır. İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan bu eklentinin yasal olarak ruhsatlandırılması mümkün değildir. 30.12.2017 tarihinden sonra imal ve inşa edildiği için İmar Barışı’ndan faydalanması mümkün değildir. Ayrıca bizim taşınmazımıza olan çekme mesafesinde yapıldığından Bolu Belediyesi’nin sundurmalara ilişkin yönetmeliğe de aykırıdır. Başka bir ifade ile yan çekme mesafesinde bu tür bir yapılaşmanın olması mümkün değildir. İnşaata başladığımız günden itibaren, mevzuata aykırı bu çıkmanın kaldırılması için hem AVM yönetimine hem de Leman Kültür yetkililerine defalarca bildirimlerde bulunduğumuz gibi, noter kanalıyla da ihtarnameler gönderdik. Ancak, bu ihtarlarımıza karşın mevzuata aykırı olarak yapılan bu kapalı alan kaldırılmamıştır. Biz de Bolu Belediyesi’ne ve Bolu Valiliğine yasal olarak dayanağı bulunmayan bu yapılaşmanın kaldırılması için başvurularda bulunduk. Bu arada gerekli önlemleri alarak inşaatımıza devam ettik” ifadelerini kullandı.

“Toprak kaymasına taşan sular sebep olmuştur”

İnşaatın alışveriş merkezine zarar verecek şekilde olmadığını ve toprak kaymasının rögarın tekniğe aykırı olarak bağlanması sonucu taşan sulardan olduğunu ifade eden Erhendekçi, “İnşaatımız Bolu Belediyesinden alınan ruhsata uygun olarak, gerek Bolu Belediyesinin ve gerekse Yapı Denetim Firmasının gözetim ve denetiminde devam etmektedir. Yıkılan alan AVM inşaatı yapıldıktan sonra doldurulan toprak üzerine mevzuata aykırı olarak yapıldığından, dolgu toprağın kaymasını engelleyecek teknik bir önlem alınması mümkün değildir. Ayrıca alışveriş merkezi binasının pis sularını ve yağmur sularını taşıyan ve taşınmazımıza tecavüzlü iki adet rögarlar, AVM yönetimi tarafından kaldırılmış, ancak kaldırılan iki adet rögar bir tek rögara eğreti olarak tekniğine aykırı bir şekilde bağlandığından buradan taşan sular dolgu toprağın kaymasına neden olmuştur. Dolgu toprağın kaymasının asıl sebebi budur. Yapılan çalışmalar AVM ana binasına hiçbir şekilde zarar verecek mahiyette değildir” şeklinde konuştu.

“İnşaatı durdurma kararı yoktur”

İnşaatın durdurulmasına yönelik bir yargı kararının bulunmadığını ifade eden Erhendekçi, “Bugüne kadar verilmiş bir durdurma kararı yoktur. Göçen kısım imar mevzuatına aykırı olarak imal ve inşa edilen ve hukuken korunması gereken bir alan olmadığı gibi, aksine kaldırılması gereken bir alandır. Bugüne kadar yaptığımız ikazlarımız ve aldığımız tedbirler nedeniyle başkaca bir sonucun oluşmamış olması, gerekli önlemleri aldığımızın en önemli göstergesidir” dedi.

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