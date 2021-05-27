14 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

Yalova’da 14 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda biri yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alınırken; 53,8 gram esrar, 15 kök Hint keneviri, uyuşturucu üretiminde kullanılan özel malzemeler, öğütücü ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotimler tarafından; yasadışı Hint keneviri ekimi ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 14 farklı adrese eş zamanlı şok operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda A.K., K.K, B.K.M, O.A, A.D, O.Ş, Ö.Ş, U.C, V.Ş, ve yabancı uyruklu B.S. isimli şüpheli şahıslar Yasadışı Hint Keneviri Ekimi Suçu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgâh adreslerinde narkotik dedektör köpeklerinin de katılımlarıyla gerçekleştirilen aramalarda 53,8 gram esrar, 15 kök Hint keneviri bitkisi, öğütücü, kurusıkı tabanca ve 10 Adet kurusıkı fişeğin yanı sıra 4 ayrı adreste keneviri yetiştirilmesi maksadıyla özel olarak dizayn edilmiş sera tabir edilen düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.