138 gündür yaşam mücadelesi veren 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Diyarbakır’da 7 çocuk babası kuzeni Aslan Karakaş’ın kumalık talebini reddedince uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki Emine Karakaş, 138 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesinde 4 Şubat’ta ilçeye bağlı kırsal Selamet Mahallesi’nde evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş’ın amcasının kızı Emine Karakaş’ı kuma almak istediği iddia edildi. Emine, kumalık talebini reddedince Aslan Karakaş tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanmıştı. Yaşanan saldırının ardından Emine Karakaş, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alındı, saldırgan ise kaçarak izini kaybettirdi. Karakaş, saldırıya uğradığı 4 Şubat’tan bugüne yaşam mücadelesi verirken, dün gece fenalaşması sonucu doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emine Karakaş, Bismil ilçesindeki kırsal Tepe Mahallesi’nde toprağa verilirken, katil zanlısı Aslan Karakaş’ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.