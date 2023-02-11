Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremden 135 saat sonra enkazdan çıkan kedi, tedavi altına alındı.

İslahiye ilçesinde depremde yıkılan ve arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Tekin Apartmanı enkazından çıkan kedi, ekipleri şaşırttı. Ayağından yaralı olduğu belirlenen kediye, olay yerindeki UMKE ve sağlık personeli ilk müdahalesini yaptı. Bitkin haldeki kediye müdahalesinin ardından su ve yiyecek verildi. Ekipler tarafından yaralı kedi, sahibinin bulunabilmesi amacıyla koruma altına alındı.