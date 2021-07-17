banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Ümitcan Uygun tahliye edildi!
Ümitcan Uygun tahliye edildi!
Biontech aşısı, Sinovac aşısından 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Biontech aşısı, Sinovac aşısından 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Kanal İstanbul'da planlar değişti!
Kanal İstanbul'da planlar değişti!

130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana’da bir eve yapılan baskında 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş 17.07.2021, 09:52
130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
banner502

Adana’da bir eve yapılan baskında 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu eve şafak vakti operasyon düzenleyen polis, H.D.’yi (27) gözaltına aldı. Narkotik detektör köpek Uzi ile arama yapılan evde valizlerin içerisinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. H.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501