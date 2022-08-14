130 bin TL’lik hırsızlıkla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de 130 bin liralık sulama sistemini çaldıkları tespit edilen 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Odunpazarı ilçesinde bir iş yerinin deposundan 130 bin TL’lik sulama sisteminin çalındığı tespit edildi. Olayın şüphelilerinin M.A, S.A, D.A, N.S, B.Ç, M.Ç, T.Ç ve F.Ç olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda M.A, S.A ve D.A isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlığa konu olan 45 bin TL değerindeki malzemenin M.A’nın ikametinde ve 50 bin TL’lik malzemenin ise N.S’nin ikametinde olduğu tespit edildi. Şüpheliler M.A., S.A. ve D.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.