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13 yaşındaki Timur cep telefonu almayan ailesine kızıp sırra kadem bastı

Antalya’nın Serik ilçesinde 6. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki çocuk, okul sonrası geldiği evden akşam üzeri ayrılıp kayıplara karıştı. Türk baba ve Rus uyruklu annenin iki çocuğundan biri olan Timur Nuri’ye ulaşamayan ve kayıp başvurusunda bulunan gözü yaşlı aile, cep telefonu isteyen çocuklarının isteği yerine getirilmediği için evi terk etmiş olabileceğini söyledi.

Asayiş 27.11.2021, 16:21
13 yaşındaki Timur cep telefonu almayan ailesine kızıp sırra kadem bastı

Antalya’nın Serik ilçesinde 6. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki çocuk, okul sonrası geldiği evden akşam üzeri ayrılıp kayıplara karıştı. Türk baba ve Rus uyruklu annenin iki çocuğundan biri olan Timur Nuri’ye ulaşamayan ve kayıp başvurusunda bulunan gözü yaşlı aile, cep telefonu isteyen çocuklarının isteği yerine getirilmediği için evi terk etmiş olabileceğini söyledi.

Serik ilçesi merkez mahallesinde yaşayan aile önceki gün akşam okul sonrası evden ayrılıp geri gelmeyen 13 yaşındaki çocukları Timur Nuri’yi arıyor. Oğullarının yabancı uyruklu olduğu için kimi kimsesi olmadığını belirten baba İsmail Nuri, "Annesinden cep telefonu istemiş. Tam bir cevap alamamış, annesi isteğini ertelemiş" dedi. Çocuğunun daha önce de evden habersizce çıktığını ve kızmadıklarını belirten anne gözü yaşlı bir şekilde çağrıda bulunarak, "Onu çok seviyorum. Geri dön oğlum" dedi. Kayıp ilanı verilen 6. sınıf öğrencisi Timur Nuri için polis arama çalışması başlattı.

15 yıllık evli olduklarını belirten Baba İsmail Nuri, Rus uyruklu olan eşinden biri oğlan, diğeri kız iki çocuğu olduğunu belirterek, "Oğlumuz Timur Nuri dün saat 18.30 gibi evden çıktı. Bir daha da geri gelmedi. Akşam annesininin anlattığına göre cep telefonu isteme olayı olmuş. Tam bir cevap alamayınca erteleme zorunda kalmış isteğini. Küsüp gittiğini tahmin ediyoruz. Ben kanepede uyurken dışarı çıkmış. Sonra polise kayıp ilanı verdik. Merkez mahallesinde oturuyoruz. Gece buraları ve sahiller ile köy tarafında mezarlıkları gezdim. Bir haber alamıyoruz, belki yoğun yağış nedeniyle gizlenip saklanıyorsa daha da zorlaştı bulmamız. Evden çıkarken üzerinde bir tane polar, bir de koyu bir eşofman ayağında spor ayakkabı vardı. Büyük ihtimalle bir sinirle öfkeyle çıktı. Biz ona kızmıyoruz. Annesi de üzülüyor. Gelsin evine neyse gereğini yaparız yardımcı oluruz. Benim ailem Antalya’da, eşimin annesi bizde kalıyor. Eşim de yabancı uyruklu olduğu için Timur’un kimsesi yok, gideceği bir yer de yok. Olabileceği yerleri de ben zaten kontrol ettim" diye konuştu.

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