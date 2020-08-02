13 yaşındaki Hamze, Salda gölünde kayboldu
BAYRAM TATİLİ İÇİN AİLESİYLE BİRLİKTE GELDİĞİ SALDA GÖLÜ'DE SERİNLEMEK İÇİN GİREN 13 YAŞINDAKİ HAMZE, GÖLDE KAYBOLDU.
Bayram tatili için ailesiyle birlikte geldiği Salda Gölü’de serinlemek için giren 13 yaşındaki Hamze, gölde kayboldu. Suriye uyruklu Hamze için Jandarma ve AFAD gölde arama çalışması başlattı. Çocuklarından haber alamayan aile, sinir krizleri geçirdi.
Denizli’de ikamet eden Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin 13 yaşındaki oğlu, serinlemek için kardeşleri ile Salda gölüne girdi. Kardeşlerinin yanında bir anda gözden kaybolan Hamze Hamek, kardeşlerinin tüm çabalarına rağmen bulunamadı. Ailesinin ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar kaybolan Hamze’yi aramak çalışması başlattı, olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. 13 yaşındaki Hamze’nin yakınları fenalık geçirdi. Jandarma ve 112 ekipleri aileye sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi. Boğulan genci arama çalışmaları devam ediyor.
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