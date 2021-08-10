banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yılmaz Özdil'den Ruşen Çakır'a: Gazeteci kılıklı çantacı!
Yılmaz Özdil'den Ruşen Çakır'a: Gazeteci kılıklı çantacı!
Zoom'dan 14.7 milyar dolarlık satın alma
Zoom'dan 14.7 milyar dolarlık satın alma
Messi'nin yeni takımı açıklandı
Messi'nin yeni takımı açıklandı
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

13 yaşındaki ehliyetsiz sürücü az daha canından oluyordu

Tekirdağ’da ehliyetsiz bir şekilde araba kullanan 13 yaşındaki çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak boş bir araziye devrildi. Kazada çocuk sürücü hafif şekilde yaralandı.

Asayiş 10.08.2021, 14:16
13 yaşındaki ehliyetsiz sürücü az daha canından oluyordu

Tekirdağ’da ehliyetsiz bir şekilde araba kullanan 13 yaşındaki çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak boş bir araziye devrildi. Kazada çocuk sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kapaklı ilçesi Yeni Sanayi ile Karaağaç Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ECN 05 plakalı otomobil sürücüsü G.P.D. (13), Karaağaç Mahallesi istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki arazide durdu.

Kazada ehliyetsiz sürücü G.P.D. hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Yorumlar (0)
28°
açık